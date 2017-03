Definida a Primeira Rodada da Série C do Interiorano

Está definida a primeira rodada da série C do Campeonato Municipal do Interior de Futebol Amador de 2017. As datas e horários ainda não foram marcados.

Chave A

Linha Saracura x Três de Outubro B

Sede Brum B x Linha Santa Catarina

Barra Fria B x Linha Tiradentes

Chave B

Linha Alto Suruvi x São Luiz

Lageado Paulino x Baixo São Luiz B

Boa Esperança B x Linha Canavese

Chave C

Planalto B x Linha 24 de Fevereiro

Terra Vermelha B x Fragosos

Vila Jacob Biezus x Santa Terezinha B