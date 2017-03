Pedido de faixa de desaceleração na SC 473 em Lindóia do Sul

A Câmara de Vereadores de Lindóia do Sul deve enviar uma moção ao Departamento Estadual de Infraestrutura, Deinfra, para que seja instalada uma faixa de desaceleração (área de escape) na rodovia SC 473, na saída de Lindóia do Sul para Irani. O objetivo é tentar evitar que outros acidentes envolvendo caminhões, a exemplo do que aconteceu na última semana, se repitam. O pedido da moção é da Comissão Municipal de Trânsito e da Policia Militar. A intenção também é rediscutir a possibilidade de construção de um contorno viário na cidade, cujo projeto estaria elaborado desde o ano de 2012.

Na última semana, um caminhão carregado com soda teria ficado sem freio, desceu a SC 473, seguindo pela rua Sete de Setembro e vindo a capotar sobre dois veículos em um estacionamento. Somente o motorista ficou levemente ferido. Em setembro do ano passado, um acidente semelhante envolveu um caminhão carregado com madeira./ A carga se desprendeu e feriu algumas pessoas que estavam em um supermercado.