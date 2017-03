Nesta quinta-feira, 9, o Dia de Ação Regional foi realizado em Arabutã. A equipe da Agência de Desenvolvimento Regional de Seara levou a estrutura da ADR até a prefeitura, apresentando os programas e ações disponíveis. Além de realizar oficina de boas práticas e manipulação de alimentos e visitas às obras com participação do Governo do Estado.

Durante a ação, os gerentes regionais apresentaram programas e buscaram informações sobre as principais necessidades dos municípios para pautar o desenvolvimento de ações futuras nas áreas de saúde, administração, contabilidade, agricultura, ação social, infraestrutura e comunicação.

“Queremos estar próximos dos municípios, ajudar as administrações municipais a estabelecerem programas, buscarem recursos e atenderem as pessoas que vivem aqui da melhor maneira possível. Esta é uma solicitação do governador Raimundo Colombo, que sempre ressalta a importância do trabalho conjunto do Estado com município. É para isso que estamos aqui”, destaca a secretária executiva Gládis Regina Bizolo dos Santos.

A prefeita de Arabutã, Leani Kapp Schmitt, salienta os desafios da gestão pública em um período de crise e agradece pela parceria com a ADR. “É importante cada setor possa conhecer os projetos e programas do Governo do Estado. Para que possamos trabalhar todos em sintonia pelo bem estar dos munícipes”.

Na ocasião, a secretária executiva também visitou a Escola de Educação Básica Arabutã e vistoriou as obras com participação do Governo do Estado: o Centro de Especialidades Médicas de Arabutã – investimento de R$ 1,5 milhão – e o Centro de Eventos de Arabutã (em construção) – investimento de R$ 2,3 milhões com contrapartida.

Na segunda-feira, 13, a equipe da ADR Seara realiza o Dia de Ação Regional em Itá.

Oficina de manipulação de alimentos

A ADR Seara também realizou uma oficina de boas práticas e manipulação de alimentos com 20 representantes de panificadoras, lanchonetes, restaurantes, serviço de nutrição do hospital e produtores de alimentos.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR de Seara).