Mais de 16 mil toneladas! Esta é a quantidade de silagem que a Secretaria de Agricultura de Peritiba realizou para os produtores nos 2 primeiros meses de 2017.

Em janeiro foram mais de 8.200 toneladas, atendendo 95 produtores. Já em fevereiro, foram feitas mais de 7.800 toneladas e 76 produtores atendidos.

Segundo o secretário adjunto de agricultura, Fabiano Riffel, vários fatores contribuíram para estes números “a boa safra com excelente produtividade do milho, o ótimo trabalho desenvolvido pelos operadores de máquinas que não mediram esforços para prestar o serviço, até mesmo em finais de semana ou feriados”. Estas horas a mais trabalhadas, foram necessárias para suprir a demanda e não deixar de atender nenhuma propriedade.

Outro fator que ocasionou estes resultados é o parque de máquinas da Prefeitura que conta com tratores e máquinas novas e revisadas. “Trabalhamos com 6 tratores, sendo 4 acompanhados com carreta basculante, e dois com carreta de madeira. Temos 5 ensiladeiras com comando hidráulico, o que economiza um ajudante na mão de obra para o produtor” acrescenta Fabiano.

Durante o mês de março a silagem continua na mesma intensidade e a expectativa é que diminua a demanda somente no mês de abril, podendo então liberar parte do maquinário para prestar outros serviços.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Peritiba)