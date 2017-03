Os custos de produção de frangos de corte e de suínos, feito através de levantamento da Embrapa Suínos e Aves de Concórdia, registraram em fevereiro o oitavo mês consecutivo de queda. O Índice de Custo de Produção, ICP do suíno, caiu 4,78%. Com isso, de acordo com a Embrapa Suínos e Aves, o custo de produção do quilo de suíno vivo em ciclo completo em Santa Catarina, maior produtor nacional, ficou em R$ 3,52 em fevereiro, 18 centavos a menos do que em janeiro. O motivo dessa redução é a queda no valor da nutrição dos animais, que caiu 4,71%, em fevereiro. Em 2017, o ICP Suíno acumula queda de 8,50% e chega a -7,37% nos últimos doze meses.

Já o ICP Frango da Embrapa fechou o último mês com queda de 3,22%, em relação a janeiro. Em 2017, o ICP frango acumula baixa de 6,74% e nos últimos 12 meses, a variação é de -12,99%.