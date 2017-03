Além de garantir quase R$ 1 milhão em recursos financeiros na última viagem à Brasília, o prefeito de Lindóia do Sul, Genir Loli resgatou aproximadamente R$ 50 mil para pagar a última parcela dos pórticos instalados nos acessos à cidade, cujas obras foram concluídas em agosto do ano passado. Os recursos são provenientes do Ministério do Turismo e já foram liberados para a quitação do débito.

No ano passado o executivo encaminhou um pedido à Câmara de Vereadores para quitar a dívida com recursos do município, mas não foi concretizado. O atual prefeito, Genir Loli explica que persistiu para que o Ministério do Turismo liberasse o valor para não sair o montante dos cofres municipais, sendo que o valor economizado pode ser utilizado para outras finalidades.

Os dois pórticos instalados nos acessos à Lindóia do Sul, um na saída para Irani e outro na saída para Ipumirim, são projetos iniciados em 2012, ainda no último ano de mandato do ex-prefeito, Adierson Bussolaro (em memória).

(Fonte: Olíria Weber Locatelli/Supervisora de Comunicação/Município de Lindóia do Sul)