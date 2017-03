Foi assinado o contrato de renovação de patrocínio da Patzlaff Seguros para a temporada 2017, este será o terceiro ano de parceria, passando por dois anos que a ACF teve grande visibilidade em nível estadual e também nacional, com o título do JASC, e por bons jogos na LNF e Divisão Especial do Catarinense.

A empresa que neste ano completa 17 anos, atua nos mais diversos ramos de seguro, em parceria com as melhores seguradoras, dentre os quais podem ser destacados: Residenciais, Empresariais, Transportes, Vida, Saúde, Previdência, Automóveis, Marítimo, Aeronáuticos, Riscos Diversos, entre outros. Através de um trabalho conjunto com suas filiais, desenvolvem novos clientes em várias regiões do país, principalmente na área de Transportes Rodoviários de Cargas.

Em 2017, com a expansão do trabalho das categorias de base da ACF, a patrocinadora que se preocupa com a tranquilidade e com a saúde de todos, será uma grande apoiadora do projeto, que atenderá crianças e jovens de 07 a 15 anos nas escolinhas situadas na Ser Sadia, em um trabalho de formação de melhores pessoas através do esporte, disciplina e demais ensinamentos, com o intuito também de gerar futuros atletas, além das categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20, que irão disputar competições estaduais e regionais durante a temporada.

"Sentimos muito orgulho em participar dessa história, pois sabemos que com atitudes como essa, ajudamos a proporcionar um futuro melhor para todas as crianças e adolescentes, além de incentivarmos a evolução do esporte de Concórdia" destacaram os proprietários da empresa.

A ACF agradece a parceria da Patzlaff Seguros por mais uma temporada e através de um trabalho sério como vem conduzindo o futsal, a ACF acredita que a parceria possa durar por diversos anos, com muito sucesso para ambas.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF)