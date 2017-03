Nesta sexta-feira (10) a equipe concordiense conquistou mais uma importante vitória, desta vez na cidade de Flores da Cunha, com gols de Italo, Mazetto, Joãozinho e Pesk venceu pelo placar de 4 a 2.

Em uma partida de muita intensidade, com chances para ambos os lados, a ACF soube aproveitar as oportunidades e balançou as redes duas vezes na primeira etapa, com Italo aos 10min35s e com Mazetto aos 19min30s, ambos marcaram seus primeiros gols na temporada.

Na etapa complementar a equipe adversária voltou disposta buscar gols e igualar o placar, porém sofreu mais dois gols, com Joãozinho e Pesk, aos 1min20s e 1min50s respectivamente. Com a vantagem no placar a ACF passou a administrar a partida, e somente nos minutos finais a equipe da casa conseguiu descontar, aos 10min28s com Mauricio cobrando pênalti, e aos 19min43s com Heep em cobrança de tiro livre.

A ACF retorna aos treinos na segunda-feira (13), e já inicia a preparação para os amistosos contra a Seleção Paraguaia nos dias 24 e 25 de Março. Já a estreia na LNF esta marcada para o dia 1º de Abri em Foz do Iguaçu contra a equipe local.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF)