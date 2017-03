Uma residência ficou parcialmente destruída em um incêndio registrado na noite da sexta-feira, dia 10, em Irani. O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani no bairro Industrial. A guarnição foi acionada, mas ao chegar no local constataram que o proprietário da casa já havia controlado o sinistro com baldes de água. O fogo destruiu o forro e algumas mobílias dessa residência.

(Com informações do repórter André Krüger).