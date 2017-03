Polícia Militar Rodoviária de Concórdia atendeu dois acidentes sem vítimas, na sexta-feira, dia 10. O primeiro foi registrados por volta das 17h15, no KM 29 da Rodovia SC-283, próximo ao acesso a comunidade de Lageado Querino, no município de Arabutã-SC. Trata-se de um abalroamento longitudinal no mesmo sentido, envolvendo o veiculo VW/Pollo do município de Concórdia-SC, conduzido por um homem de 53 anos e o veiculo VW/Fusca do município de Arabutã-SC conduzido por um homem de 50 anos. Neste acidente resultaram apenas danos materiais nos veículos, ninguém se feriu.

O segundo acidente ocorreu ás 20hs, no KM 94 da Rodovia SC-154, na Linha Paraíso, no município de Arabutã-SC. Trata-se de uma colisão traseira, envolvendo o automóvel Mercedes do município de Concórdia-SC, conduzido por um homem de 26 anos e o veiculo Minicooper do município de Concórdia-SC conduzido por um homem de 32 anos. Neste acidente resultaram apenas danos materiais nos veículos.

(Com informações do repórter André Krüger).