Uma acidente foi registrado na manhã deste sábado, dia 11, no Bairro da Gruta, em Concórdia, por volta das 07h45. O motorista de um veículo Ford Fiesta perdeu o controle da direção e acabou invadindo um terreno baldio. Por pouco, segundo informações de populares, o veículo não invadiu uma residência, que fica ao lado.

O fato aconteceu na Rua Nossa Senhora de Lurdes, pouco acima da gruta. Segundo informações do motorista, de 20 anos, ele descia a rua, que é íngreme, quando teria perdido o controle da direção.

Não houve a necessidade de acionar os bombeiros.

A Polícia Militar foi acionada para realizar os levantamentos do acidente.

Segundo populares, o condutor do veículo estava em alta velocidade no momento do acidente. O jovem se recusou a fazer o teste de bafômetro. Foram realizados os procedimentos para autuação e liberação do motorista. A remoção do veículo ficou sob responsabilidade do próprio proprietário.

(Com informações do repórter André Krüger).