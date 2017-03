Depois de quase um ano de conversações e análises, foi concretizado na tarde desta sexta-feira, 10, o convênio entre o Município de Concórdia e o Estado de Santa Catarina, por meio do Corpo de Bombeiros Militar. Com a assinatura do documento fica transferida a capacidade de arrecadação do Estado ao Município, possibilitando que os valores cobrados em vistorias, análise de projetos e em habite-se, serviços a serem executados exclusivamente pelos Militares a partir de agora, fiquem em Concórdia. Do total arrecadado, 90% será destinado aos Voluntários, que seguiram fazendo e tendo a responsabilidade por todo o trabalho operacional (incêndios, resgates, entre outros), e os 10% restantes, com os Bombeiros Militares, que aplicariam os valores na manutenção de seus trabalhos no município.

Antes de formalizar a assinatura, o prefeito Rogério Luciano Pacheco fez questão de destacar todas as ações tomadas para que o convênio ganhasse publicidade e fosse entendido por todos, especialmente pelos empresários, que são os contribuintes das vistorias, análise de projetos e habite-se. Por isso, várias reuniões com a Associação Empresarial de Concórdia (Acic) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) foram realizadas e as entidades de classe entenderam necessário o convênio e passaram a apoiá-lo. O apoio foi reforçado nas falas dos presidentes das entidades.

Maria Luiza Lazarin, presidente da Acic, disse que entidade entendeu o convênio como um caminho sem volta. “Se a qualidade do serviço se manter ou for melhorada, o empresariado irá absorver. Estaremos fiscalizando”, comentou a presidente, ressaltando que também será preciso trabalhar para desconstruir o antagonismo que se criou em torno da rivalidade entre as duas corporações (Militares e Voluntários, que por várias vezes tiveram embates pela busca do espaço para atuar).

O presidente da CDL, Heldemar Maciel, disse que o tempo de discussão e análises foi necessário e saudável, contribuindo para o amadurecimento de ideias. “Sabemos o carinho especial que a comunidade tem pelos Bombeiros Voluntários e temos os empresários do nosso lado”, destacou Maciel. O presidente da Câmara de Vereadores, Artêmio Ortigara, destacou que o convênio só saiu porque todas as partes entraram em acordo. “É importante destacar que não houveram vencidos e vencedores”, comentou.

O presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, Nadir Matiello, classificou como um “balde de água fria” a não assinatura do convênio pela administração anterior, que havia se comprometido em firmar convênio ainda no ano passado, já que o Projeto de Lei

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).