Ação foi feita em município da região Meio Oeste de Santa Catarina e contou com auxílio do Setor de Inteligência dos EUA

Uma ação rápida e com um desfecho positivo surpreendente e inédito no mundo aconteceu em uma cidade do Meio-Oeste Catarinense, na madrugada de quarta-feira, 8, quando um homem, de 40 anos, transmitia, ao vivo, pela rede social, seu suicídio.

Após alguns casos de suicídios online, ocorridos nos últimos meses, a empresa Facebook adotou mecanismos e ferramentas para identificar estas situações em tempo real, buscando sempre priorizar a vida.

De imediato, a empresa repassou as informações à autoridade policial dos Estados Unidos, de que um usuário da rede social, cidadão brasileiro, de Santa Catarina, estava prestes a cometer suicídio, por enforcamento. Os EUA informou o fato, à Diretoria de Informação e Inteligência (DINI) da Secretaria da Segurança Pública de Santa Catarina (SSP), formada por policiais civis e militares, repassando os dados de cadastro do usuário e endereço, que de imediato se chegou até o local, constatando a intenção do homem de tirar sua própria vida.

Este usuário da rede social teria realizado algumas postagens com conteúdo suicida, bem como feito um vídeo ao vivo dando a entender que se mataria nas próximas duas horas o que deu um grau de prioridade no repasse das informações. “Chegando ao local o dono do perfil foi encontrado ainda com vida e a situação foi confirmada. O Corpo de Bombeiros que o conduziu até o hospital, onde foi medicado e realizado o acompanhamento psicológico”, explica um policial.

O homem informou que pretendia tirar sua própria vida porque estava desempregado e sua esposa estava grávida do quarto filho. “Ele é mecânico, já tinha problemas psicológicos, como depressão e num momento de desespero, tentou tirar sua vida”, afirma. Foi a sua quarta tentativa.A assistência social da prefeitura da cidade está acompanhando a vítima e seus familiares.



(Fonte: Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Seguraça Pública).