Galo do Oeste vence jogo-treino contra o Sede Brum

A equipe do Concórdia Atlético Clube, que se prepara para a disputa da Copa SC, venceu a equipe amadora do Sede Brum em jogo-treino, realizado nesta semana no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima. O placar foi de 6 a 0 e o atividade foi desenvolvida em dois tempos de 45 minutos.

O Concórdia segue a preparação e na próxima semana, o grupo deve ser fechado para o início da copinha, que inicia no dia 25 desse mês. Pelo menos, mais quatro jogadores devem chegar para um período de testes.

Na estreia da copinha, o Concórdia enfrenta o Joinville fora de casa.