Um concordiense morreu em em uma colisão entre dois veículos na BR 282, em Nova Erechim. O acidente foi na tarde da quinta-feira, dia nove. Mauro Joaquim Taveras, de 51 anos, estava dirigindo o GM Monza que acabou colidindo contra o GM Meriva, conduzido por Júlio César Jost Mai, de 22 anos. O motorista do Monza morreu no local do acidente, preso nas ferragens. O outro motorista está internado em estado grave em Pinhalzinho.

Com o impacto, o Monza foi jogado para a margem da rodovia. Mauro Joaquim Tavares, era natural de Concórdia e estava residindo em Nova Erechim.

(Com informações do repórter André Krüger)