O Promotor de Justiça da Infância de Concórdia, Marcos De Martino, esteve visitando, na manhã da quinta-feira, dia nove, o Canil do 20° Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (20º BPM/Fron).

Foram apresentadas as instalações internas do Canil, as técnicas de treinamentos utilizadas, além de uma demonstração prática com os cães para localização de drogas.

O objetivo da visita foi conhecer o trabalho do canil setorial da Polícia Militar de Concórdia, estreitando assim os laços e apoio dentro daquilo que é possível o Ministério Público nas suas atribuições institucionais dar encaminhamentos para manutenção das atividades do Canil nesta Comarca.