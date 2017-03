A corrida começa com uma ligação para o número 192. O cuidado com a saúde do paciente passa de mãos em mãos até o motor de uma das ambulâncias ser ligado e o veículo partir, rapidamente, pelas ruas. Os obstáculos do trânsito e a distância até o local do chamado tornam-se apenas detalhes de uma grande engrenagem.

Hoje uma das grades dificuldades do Samu de Concórdia é contar apenas com uma viatura, para uma media mensal de 150 atendimentos. Assim destaca o coordenador do Samu em Concórdia Rudimar Vitto. A atual viatura vem apresentando problemas mecânicos e ficando alguns dias parada para que seja feita a manutenção.

Um trâmite legal já esta sendo realizado para aquisição de uma nova viatura para atender a população de Concórdia. A intenção é deixar esta viatura como reserva, destacou Vitto.

O Serviço de Atendimento de Urgência de Concórdia, o Samu, existe desde 2006.

(Com informações do repórter André Krüger).