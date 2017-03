O Tribunal de Justiça manteve nesta semana a decisão da Justiça de Concórdia e levará ao banco dos réus Gustavo Kobrin e Rudimar Domingos. Os dois são acusados de assassinar Lucas Funini, em um bar no município de Irani, em novembro de 2015. Em algumas semanas será marcada a data do julgamento para os acusados.

Lucas Funini, foi morto na noite da sexta-feira, dia 27, em Irani, por volta das 22h30, próximo ao clube Flecha de Ouro, na rua Monge João Maria. A vítima e os dois suspeitos estavam juntos no momento do crime. Funini sofreu vários golpes de facão. Os autores do crime fugiram em direção à BR-153.

Segundo informações da PM, a vítima e os autores estavam em um bar, quando houve a desavença. Os envolvidos entraram em briga e acabaram tirando a vida de Funini.

De acordo com a PM, um dos braços foi totalmente cortado e a cabeça esmagada.

(Com informações do repórter André Krüger).