Acidente foi no fim da manhã desta sexta-feira, dia dez.

Duas mulheres ficaram feridas em uma colisão frontal entre dois veículos no fim da manhã desta sexta-feira, dia 20. O fato foi registrado na BR 153, nas proximidades da entrada da Vila Jacob Bieuzus. Envolveu um Fiat Uno e um GM Astra, ambos com placas de Concórdia.

A condutora do Uno, de 26 anos, foi conduzida pela viatura do Samu para o Hospital São Francisco. Já a motorista do Astra, de 32 anos, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia. Ambas sentiam dores na região da coluna e foram retiradas pelo porta-malas dos veículos.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para realizar os levantamentos do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger).