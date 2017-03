A Sexta Semana da Água do Alto Uruguai Catarinense promovida pelo Parque Estadual Fritz Plaumann, ECOPEF e parceiros, cuja programação iniciou no começo deste mês, tem hoje e amanhã (11), novas atividades.



Rafael Leão, um dos coordenadores da ECOPEF (Equipe Co-Gestora do Parque Estadual Fritz Plaumann), em entrevista para a Rádio Aliança falou sobre as atividades desta sexta (10), que em parceria com a EPAGRI e com a Escola de Presidente Kenedy, foi realizada uma Caminhada Ecológica logo no início da manhã, e ainda está marcada a realização de uma palestra sobre Recuperação de Áreas Degradadas, com foco na mata ciliar em torno do Lago da Usina de Itá.



No sábado pela manhã a atividade principal visa realizar uma coleta e triagem de resíduos (negativos e positivos), no entorno da Ilha do Parque Estadual Fritz Plaumann, região que compreende a foz do Rio dos Queimados e vai até o parque.

Para Rafael Leão, as atividades realizadas pela ECOPEF e parceiros, tem a intenção de conscientizar para a sensibilização ambiental.

"Infelizmente tudo que vemos nas ruas e cai na calha do Rio dos Queimados ou afluentes, nós vemos acumulados lá na ilha do Parque".



Para maiores informações sobre as atividades do Parque Estadual Fritz Plaumann basta acessar o site - http://www.parquefritzplaumann.org.br/