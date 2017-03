Um motociclista foi flagrado transitando sob efeito de álcool. O fato foi registrado na quinta-feira, dia nove, defronte ao posto da Polícia Rodoviária Estadual, na SC 283, no Distrito de Santo Antônio, em Concórdia. O condutor, de 21 anos, passou pelo teste do bafômetro que acusou o consumo de bebida alcoolica e, com isso, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi enquadrado pelo crime de embriaguez ao volante.

Também na quinta-feira, dia nove, a PM de Concórdia encontrou entorpecentes durante uma abordagem. O fato também foi defronte ao posto da PRE. Na ocasião, uma motocicleta com dois ocupantes foi parada e com os mesmos foram encontrados crak e uma substância semelhante a maconha. Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

(Com informações do repórter André Krüger).