Inicia hoje (10 de março), o pagamento em todo o país do FGTS - Contas Inativas.

Todo o trabalhador que pediu demissão ou teve seu contrato de trabalho finalizado por justa causa até 31 de dezembro de 2015, tem o direito ao saque das contas inativas.



Em entrevista ao jornalismo da Aliança, o Gerente Geral da Caixa Econômica Federal - Agência de Concórdia, Marco Fernando de Oliveira Farias, disse que "a Caixa já vem se preparando a algum tempo, para que não ocarram transtornos e para que o atendimento saia a contento de todos os trabalhadores".

As agências da Caixa estarão atendendo em horários especiais nestes primeiros dias de pagamento.

Hoje, segunda e terça (13 e 14), das 08h às 10h o atendimento será expecificamente para atender aos trabalhadores que forem realizar o saque.

Marco Farias também informou que amanhã, sábado (11), as agências também estarão atendendo das 09h às 15h.



Sobre como proceder o saque da Conta Inativa do FGTS, Marco Farias exclareceu que o trabalhador terá várias opções para realizar a operação.



Nos caixas de Autoatendimento - Para v​alores até R$ 1.500,00, o saque pode ser realizado somente com a senha do Cartão do Cidadão e para​ valores entre R$ 1.500,01 e R$ 3.000,00, o saque pode ser realizado com o Cartão do Cidadão e senha.

Nos Correspondentes Caixa Aqui e Lotéricas - É necessário o documento de identificação do trabalhador, Cartão do Cidadão e senha. Nestes pontos os saques são liberados até o valor de R$ 3.000,00



Nas Agências Caixa o trabalhador deverá apresentar o número de inscrição do PIS/PASEP, documento de identificação do trabalhador e comprovante de finalização do contrato de trabalho (Carteira de Trabalho ou Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho). Para valores acima de R$ 10 mil é necessário apresentar Carteira de Trabalho ou documento que comprove a extinção do vínculo de trabalho, além do documento de identificação.​​​​​



Segundo o Gerente Geral da Caixa Econômica Federal - Agência de Concórdia, Marco Fernando de Oliveira Farias, em Concórdia, mais de 80% dos trabalhadores sacarão até R$ 1.000,00, mas mesmo assim, fica difícil definir uma estimativa local de quanto em dinheiro será injetado na economia do município. No Brasil, serão 43 milhões de reais liberados para o saque.



Marco Farias ressalta que o trabalhador deve se programar e se organizar. Conforme o Gerente, "é uma oportunidade para que sejam pagas as dívidas que estão em atraso, para que o trabalhador "limpe seu nome", e também para economizar um pouco para que em uma eventualidade esse dinheiro possa estar a disposição".



O calendário de pagamentos do FGTS - Contas Inativas é o seguinte:

Trabalhadores nascidos em Início Janeiro e fevereiro a partir de 10/03/2017 Março, abril e maio a partir de 10/04/2017 Junho, julho e agosto ​​a partir de 12/05/2017 Setembro, outubro e novembro a partir de 16/06/2017 Dezembro a partir de 14​/07/2017

Mais informações o trabalhador consegue através do site - http://www.caixa.gov.br , ou pelo telefone 0800 726 2017