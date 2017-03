Quatro pessoas ficaram feridas em uma colisão envolvendo dois carros em Seara, por volta das 19h da quinta-feira, dia nove. O fato foi registrado no Distrito de Caraíba, interior do município. No acidente, envolveram-se um GM/Monza e um Ford/Focus.

As quatro vítimas estavam no Focus. O condutor de iniciais J.R.V, de 42 anos, foi atendido com dores abdominais e suspeita de fratura de costela, pelo Corpo de Bombeiros do município. Uma criança de nove anos apresentava ferimento na cabeça e escoriações pelo corpo. Outra criança de cinco anos sofreu ferimentos na cabeça e outra criança, de ois anos, também ficou ferida na cabeça. Todas as vítimas foram encaminhadas para o Hospital São Roque de Seara. O motorista do Monza não se feriu.

A Polícia Militar foi acionada para realizar os levantamentos do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger).