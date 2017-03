Vítima de acidente ocorrido no dia 23 de fevereiro morre no HSF

Morreu no começo da madrugada desta sexta-feira o motorista de um dos veículos envolvidos em acidente de trânsito, na BR 153, no último dia 23. Jorge Dias, 39 anos, estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo, UTI do Hospital São Francisco de Concórdia, desde então. Na ocasião, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com fraturas expostas nas duas pernas.

Conforme informações de familiares, Jorge Dias morreu em função de complicações dos ferimentos sofridos no acidente. Ele dirigia uma Kombi com placas de Concórdia que colidiu frontalmente com um caminhão, de Peritiba, que subia a serra do Cachimbo. De acordo com relatos colhidos pela Rádio Aliança no local, chovia muito no momento do acidente.

Jorge Dias era um colaborador terceirizado da Rádio Aliança. Ele apresentava um programa nas noites de sábado na emissora. Ele inclusive, foi candidato a vereador nas eleições de 2016.