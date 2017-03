Bombeiros e Samu atendem a acidente de trânsito no interior

Seis pessoas escaparam praticamente ilesas de um acidente de trânsito, ocorrido na noite da quinta-feira, dia nove, no interior de Concórdia. O fato foi registrado na comunidade de Barra Fria e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros.

Conforme informações da guarnição, um veículo com seis pessoas teria tentado acessar a garagem da casa, dentro de uma propriedade rural. Por alguma razão, o motorista teria perdido o controle e o carro foi parar num barranco, próximo da entrada da garagem.

De acordo com os Bombeiros, duas pessoas foram conduzidas ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco pelo Samu com ferimentos leves e estabilizadas.

(Com informações do repórter André Krüger)