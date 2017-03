Um incêndio em vegetação e entulho mobilizou o Corpo de Bombeiros Voluntários de Cnocórdia. O fato foi registrado por volta das 22h em um terreno baldio na rua Aurélio Guedes, no bairro dos Industriários, próximo do Caic. De acordo com relatos, as chamas atingiram estavam se espalhando pela vegetação e se aproximando da rede de energia elétrica. Populares tentaram conter o fogo, mas os bombeiros foram chamados para fazer o controle. Não houve maiores incidentes. Acredita-se que alguém tenha iniciado o fogo para queimar alguns entulhos.

(Com informações do repórter André Krüger).