A Universidade do Contestado de Concórdia, através de sua assessoria de imprensa, se manifestou no começo da noite desta quinta-feira, dia nove, sobre a matéria publicada pela Rádio Aliança, na manhã desta quinta-feira, dia nove, sobre os cursos superiores da região que tiveram conceito considerado "insuficiente" no conceito do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, Enade; sendo que um deles, o de Direito, ficou com a nota 2 numa escala que vai de 1 a 5.

Em um documento enviado para o Jornalismo da Rádio Aliança, a Assessoria de Comunicação da UnC esclarece que o Enade não seria o critério final de avaliação de uma instituição e seus cursos. Por outro lado, o mesmo segue explicando que a nota do Enade comporia o chamado Conceito Preliminar de Cursos, CPC, que seria o indicador máximo de qualidade que avalia os cursos superiores, conforme o Instituto Educacional Anísio Teixeira, Inep.

De acordo com o manifesto, com o CPC, todos os cursos da instituição, mencionados em matéria da Rádio Aliança, estariam ou dentro da média ou no conceito 4, considerado alto.

""O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é um indicador de qualidade que avalia os cursos superiores, conforme Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Para isso, são utilizados como base para a composição do conceito do CPC os seguintes itens: avaliação do desempenho dos estudantes (ENADE), Corpo Docente, Infraestrutura e Recursos Didáticos Pedagógicos da Universidade. Sendo assim, se pode considerar o ENADE como Conceito, mas apenas um dos critérios que integram o conceito final, CPC.

Os cursos de Administração, Direito, Psicologia da UnC conquistaram Conceito 3 (suficiente). O Curso de Ciências Contábeis conceito 4 (máximo 5) e está classificado entre os 10 melhores do Estado de SC, segundo o Ministério da Educação (MEC)".

Conforme a Assessoria de Comunicação da UnC, as notas a seguir seriam da avaliação do CPC de 2015: