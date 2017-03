A empresa Merlos Jr não passa por dificuldade financeira. A afirmação é do diretor da empresa que opera o sistema de área azul em Concórdia, Kleber Toledo. Ele se manifestou para a Rádio Aliança após a empresa ser notificada pela Prefeitura de Concórdia pelo atraso no pagamento do primeiro mês de concessão do serviço.

Conforme a Prefeitura de Concórdia, em nota, o valor de R$ 102 mil que deveria ter sido depositado até o último dia sete. Toledo garante que esse montante foi pago no começo da tarde desta quinta-feira, dia nove, bem como o salário das 65 monitoras, mais 10 supervisoras e agentes administrativos. O salário dessas também estariam atrasados.

De acordo com o diretor da Merlos Jr, a reunião com o prefeito Pacheco foi solicitada por ele para explicar sobre o atraso e que estaria fazendo o pagamento até esta sexta-feira, dia 10. "Conseguimos fazer o pagamento com o juro devido", explica.

Kleber Toledo salienta que esta é a primeira vez que a empresa, que atua também em outras cidades do país, passa por essa situação. Ele atribui ao arrombamento e furto que a empresa sofreu nesta semana, em que 70 celuares, um notebook e R$ 15 mil em dinheiro foram levados, gerando um prejuízo de R$ 90 mil. Com esse incidente, ele explica que foi necessário comprar novos celulares para dar condições de trabalho às operadoras, o que gerou uma despesa que não estava prevista no caixa da concessionária. "A empresa não passa por dificuldade. A empresa é sólida, com 25 anos de mercado nesse serviço. Nunca havíamos atrasado e nunca havíamos sofrido um assalto desse porte. Infelizmente aconteceu aqui", finaliza o diretor.