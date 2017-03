Nesta sexta-feira (10) a partir das 10h, a Rede Passarela Supermercados reinaugura a sua loja no centro de Concórdia, com uma solenidade para a imprensa, convidados e clientes.

Ainda mais moderno para você, o supermercado conta com uma área de 1.100m², oferecendo assim, uma variedade ainda maior de produtos em seu mix.

A nova loja traz muitas novidades. Na padaria mais espaço e produtos fresquinhos, uma seleção feita de coração para o nosso cliente. O novo açougue ainda mais gostoso e com cortes para deixar o seu churrasco completo. Na fruteira um mix ainda mais colorido: com saladas e frutas saudáveis para você cuidar da sua alimentação e saúde.

Para você que não abre mão do conforto e da praticidade, o Passarela Center é o lugar certo para você fazer as suas compras. Aproveite o serviço de farmácia que temos anexo ao supermercado, com bom preço e bom atendimento.

O Passarela Center irá funcionar de segunda a sábado, das 7h30 às 21h, e aos domingos das 7h30 às 13h, na Orestes Farina, 50 - Centro.

(Fonte: A pedido).