Nesta sexta-feira (10) a equipe concordiense terá mais um amistoso preparatório para as competições que serão disputadas em 2017, a partida terá início às 20h no ginásio Poliesportivo João Pivoto, em Flores da Cunha.

O adversário é um dos estreantes na LNF 2017, a equipe gaúcha iniciou as atividades em 2012 e após forte apoio de investidores chegou a competição mais importante do futsal nacional. A equipe tem como treinador Paulo Boff, que em 2016 comandou a equipe de Piratuba (SC), o técnico é muito conhecido pois quando atleta atuou nas equipes de: Itaqui e Sulfabril e pelas fortes equipes da Enxuta e também de Carlos Barbosa (ACBF), além de trabalhar como preparador de goleiros e treinador em outras equipes.

Sabendo da qualidade dos atletas adversários, o técnico Morruga poderá contar com 14 atletas, somente não podendo contar com Felipinho, que está em fase final de recuperação de lesão.

Como está cada vez mais próximo o início das competições, os treinos nas duas últimas semanas foram intensos na questão tática, com o intuito de ajustar todos os setores e minimizar falhas apresentadas nos últimos compromissos, mas também houveram treinos físicos tanto na academia quanto no próprio centro de eventos. A equipe concordiense fará a sua estreia na LNF contra a equipe de Foz do Iguaçu no dia 1º de Abril.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)