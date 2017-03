Fato ocorreu no bairro Imperial na tarde desta quinta-feira, dia nove.

Motociclista ferida em colisão com veículo em Concórdia

Uma mulher ficou ferida em uma colisão envolvendo um Fiat/Uno e uma moto Honda Bizm ambos com placas de Concórdia. O acidente foi na tarde desta quinta-feira, dia nove, na rua Marcelino Ramos, no bairro Imperial em Concórdia, por volta das 16h30.

A vítima sofreu escoriações e apresentava um corte na cabeça. Ela foi atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e encaminhada para atendimento no Pronto Socorro do Hospital São Francisco.

Conforme informações, a condutora do veículo e da motocicleta faziam o mesmo sentido. A colisão ocorreu quando a motorista do carro foi entrar na Travessa João Zuchello.

(Com informações do repórter André Krüger).