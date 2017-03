Segunda Edição do Corridas do Bem será no dia dois em Concórdia

Acontece no próximo dia dois, às 8h, a Segunda Edição de Concórdia do Corridas do Bem do Sesi. O evento, além de proporcionar a prática de atividade física, também visa a solidariedade. Já que parte a sobra da arrecadação será destinada para o Lar Anjo Gabriel. Os percursos são de 10 e 5 KM. As inscrições vão até o dia 24 e as modalidades são de corrida, caminhada e maratoninha, através do site www.corridasdobem.com.br.

A largada e chegada será na rua coberta em Concórdia. A taxa de inscrição será de R$ 44 para industriário e assessorias esportivas, mais R$ 54 para comunidade e R$ 34 para a caminhada dos 5 KM. Para a maratoninha será cobrado um quilo de alimento não perecível.

O evento de Concórdia abrirá o Circuito de 2017 de Corridas do Bem, que acontecem também em outras cinco cidades.