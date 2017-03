Um homem de 58 anos ficou ferido em uma queda de altura. O fato foi registrado em uma empresa, nas margens da BR 153, na manhã desta quinta-feira, dia nove. A vítima, identificada pelas iniciais J.A.M, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani com ferimentos no pé direito.

Conforme informações, ele estava trabalhando na fixação de roletes em uma correia transportadora, sobre uma estrutura de metal, que fica a quatro metros do chão, quando houve o acidente. De acordo com a guarnição que atendeu a ocorrência, o fato dele estar usando equipamentos de proteção individual fez com que o acidente fosse de menor proporção.

O pacienete foi conduzido para o Pronto Atendimento Municipal para avaliações médicas e está com o quadro estabilizado.