Depois de ampla análise, equipe jurídica não constatou irregularidade no processo, que está de acordo com edital publica

Em virtude de alguns questionamentos feitos por candidatos participantes da Chamada Pública nº 1/2017, que objetiva a contratação de professores Admitidos em Caráter Temporário (ACTs), todo o processo passou por ampla análise da equipe jurídica da Prefeitura de Concórdia. Sem constatar qualquer irregularidade de ordem legal, os profissionais entenderam que o processo teve lisura e será validado. O sistema de inscrição – totalmente online – estava completamente adequando ao edital publicado.

Apenas uma falha técnica, por inconsistência na configuração do sistema – o cálculo de tempo de serviço constante no item 3.2 do edital foi parametrizado de forma diferente daquela prevista no edital, atribuindo 0,0025 para cada mês de atuação ao invés de 0,025 – foi constatada no processo. A questão já foi readequada, gerando uma nova lista de classificados, que já disponível no site da prefeitura.

Devido o tempo de análise de toda a sistemática do processo da Chamada Pública e a necessidade de um recalculo do tempo de serviço dos candidatos, a data para a escolha de vagas dos classificados, que inicialmente seria na terça-feira, 7 de março, foi alterada para o dia 13 de março, próxima segunda-feira, na sede da Secretaria Municipal de Educação. Conforme prevê a programação, publicada no site da prefeitura, a escolha de vagas inicia às 8h45 e seguirá até às 16h20, com horários específicos para cada disciplina.

(Fonte: Édila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).