Moradores da Vitório Celante, no centro de Concórdia, procuraram a rádio Aliança para relatar um possível problema de água parada. O fato estaria ocorrendo em um terreno, cujo processo de edificação de um empreendimento, já iniciou. O local está cercado por tapumes.

A reportagem da Rádio Aliança, do quadro "Microfone do Povo", com o repórter Ney Mello foi até o local e fez o registro no programa Show do Lauri Bison. Um dos pontos questionados pelos moradores vizinhos é a coloração esverdeada da água. Outro ponto é a possibilidade do local ser um criadouro do mosquito Aedes aegypti.

A Rádio Aliança procurou a Vigilância Sanitária que disse não ter, até então, conhecimento do caso. Representantes do órgão afirmaram que irão averiguar a situação.

