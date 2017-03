Conforme a Polícia Militar, a ação começou pouco antes das 3 horas da madrugada de hoje, quando quatro bandidos armados chegaram ao município em uma Fiat Strada de cor vermelha.

Eles explodiram de forma simultânea os caixas eletrônicos do Banco Bradesco e o Cofre interno do Banco do Brasil. Enquanto parte do grupo realizava a ação, um dos elementos se posicionou na esquina próximo à Polícia Militar e iniciou uma série de disparos de fuzil, contra o prédio da Polícia Militar

A ação, que foi registrada pelas câmeras de videomonitoramento da cidade, durou menos de 10 minutos. Ao fugirem, pela estrada que dá acesso ao municíoio de Treze tílias, os homens deixaram na pista um material conhecido como Miguelito, para furar os pneus das viaturas da polícia.

A guarnição da PM de salto Veloso informou a polícia regional, que está montando barreiras nos municípios, mas até o momento a quadrilha não foi localizada.

A estrutura do prédio do BB ficou comprometida devido aas explosões.

(Fonte: Tropical FM/Treze Tílias)