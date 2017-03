O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia atendeu a uma ocorrência de acidente com animal peçonhento (escorpião), na noite da quarta-feira, dia oito, no bairro Renascença.

Segundo relato do homem de iniciais S.P.O., de 33 anos de idade, ele foi acender a luz do banheiro e, ao colocar a mão no interruptor, foi picado pelo animal. Bombeiros Voluntários atenderam a vítima que foi conduzida para atendimento no Pronto Socorro do Hospital São Francisco. Ele ficou internado em observação.

Recomendação

A população deve conservar quintais, jardins e terrenos baldios limpos, sem pilhas de tijolos, telhas, madeiras, restos de material de construção, entulhos, garrafas ou qualquer objeto que sirva de abrigo para esses animais.

Dentro de casa, a orientação é instalar tampas em ralos e vedar frestas, buracos vãos e fendas existentes nas moradias.

Os moradores devem, ainda, manter limpas garagens e dispensas, além de conservar o lixo em sacos plásticos ou recipientes fechados com tampa.

Os ralos de banheiros são os pontos mais comuns de entrada dos escorpiões. Nestes locais devem ser usados telas ou ralos com dispositivos vedantes. Também deve ser feita a limpeza com água sanitária.

(Com informações do repórter André Krüger),