A Prefeitura de Concórdia intensifica nesta semana a operação “tapa buracos”.

Segundo levantamento preliminar, são cerca de 400 buracos em vários pontos da cidades, todos eles abertos pela Casan devido a consertos da rede de água.



O secretário municipal de Urbanismo e Obras, Wagner Simioni, falou ao jornalismo da Aliança sobre a operação e informou que a mesma deve durar em torno de 40 dias priorizando inicialmente a região central e vias de acesso ao município.



Segundo o secretário Wagner Simioni, existe uma “aproximação” do executivo junto a Casan que envia semanalmente um relatório a administração dizendo onde foram abertos novos buracos, e que a operação só demorou a ser iniciada devido a licitação da massa asfáltica.



O secretário Wagner Simioni destacou ainda que “a abertura de valas para conserto da rede de tubulação de água e a abertura de valas para instalação do esgoto sanitário”, são coisas totalmente distintas.



"As duas são geradas pela Casan, mas, uma é em função de uma obra que iniciou no ano passado, que é a implantação do esgoto sanitário. Nesta obra a Prefeitura não tem a responsabilidade de tapar os buracos, mas sim da empresa que foi contratada para instalar a rede de esgoto. Contudo nossa responsabilidade é de fiscalizar essa empresa e temos feito várias reuniões com eles, e solicitamos para que eles possam terminar o que começaram e só iniciar outra frente de serviço em outro local quando efetivamente tiverem concluído o serviço que já fora começado, gerando assim menos transtorno para a população, já que é uma intervenção urbana grande" - disse Simioni.