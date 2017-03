Acidente foi na Tancredo Neves, no bairro São Cristóvão.

Um motociclista sofreu fratura exposta em acidente na manhã desta quinta-feira, dia nove, por volta das 7h50, na rua Tancredo Neves, no Bairro São Cristóvão. A colisão envolveu um veiculo VW/Gol e motocicleta Honda, ambos com placas de Concórdia.

O condutor da motocicleta de iniciais F.V, de 30 anos foi atendido pelos Bombeiros Voluntários de Concórdia e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco com fratura exposta na perna direita.

O condutor do veículo de inicias M.B., de 68 anos não sofreu ferimentos. O motorista informou que o sol atrapalhou a visibilidade ele fazia sentido centro ao bairro São Cristovão e o motociclista o sentido contrario. A Polícia Militar esteve no local para realizar os levantamentos do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger).