Três cursos da região tiveram conceito "insuficiente" no Enade

Três cursos superiores de Concórdia tiveram conceitos considerados "insuficientes" no Exame Nacional de Desempenhio de Estudantes, o Enade de 2015. Os resultados foram divulgados na quarta-feira, dia oito, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Inep.

A partir das médias dos desempenhos do exame, o instituto define o conceito Enade, que é atribuído aos cursos avaliados. O conceito vai de 1 a 5, sendo 1 e 2 considerados insuficientes; o conceito três é considerado na média; já os conceitos 4 a 5 são considerados altos.

O Enade é um dos procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, conhecido como Sinaes. É um componente curricular obrigatório aos cursos de graduação e tem o objetivo de acompanhar o processo de aprendizagem e do desempenho acadêmico dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação.

Das instituições de ensino superior de Concórdia, que passaram pela avaliação do Enade, três cursos tiveram conceito dois, considerado insuficiente. Já seis atingiram o conceito três, considerado dentro média.

Instituição curso cidade conceito Enade contínuo conceito Enade Faculdade de Tecnologia Pedro Rogério Garcia FATTEP Tecnologia em Processos Gerenciais Concórdia 1,5040 2 Faculdade de Tecnologia Pedro Rogério Garcia FATTEP Tecnologia em Logística Concórdia 1,5322 2 Universidade do Contestado UNC Direito Concórdia 1,8033 2 Universidade do Contestado UNC Psicologia Concórdia 1,9590 3 Faculdade Concórdia FACC Direito Concórdia 2,0188 3 Faculdade Concórdia FACC Administração Concórdia 2,1354 3 Universidade do Contestado UNC Administração Concórdia 2,2484 3 Faculdade Concórdia FACC Ciências Contábeis Concórdia 2,3079 3 Universidade do Contestado UNC Ciências Contábeis Concórdia 2,4945 3