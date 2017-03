Arvoredo – Os trabalhos de melhoramento e recuperação das estradas no município de Arvoredo, tem se intensificado nos últimos meses, começando pela estrada que dá acesso a comunidade de Santa Terezinha, depois a estrada geral entre a cidade de Arvoredo até a SC 283 passando pela comunidade de Nereu Ramos. Ainda foi restaurada a estrada até Lomba Grande, passando por Duque de Caxias, seguindo até linha Rizzi, Linha Jardim e concluído até Linha Lageado Poca.

Na próxima semana, os trabalhos recomeçam a partir do Posto Chapadão, no acesso a linha Gramado, Passando por Nossa Senhora da Saúde até Linha São Luiz. Em seguida é a vez de Linha Chapada receber as máquinas do Departamento Municipal de Estradas e Rodagem, DMER, para encerrar os trabalhos e concluir 100% do melhoramento das estradas do município. “Depois desta fase, voltamos para recuperar as entradas das propriedades”, revela o responsável pela pasta, Domingos Batistton.

Ao mesmo tempo, continuam os trabalhos de terra planagem para construção de chiqueiros e aviários, foram três até agora, mas segundo Batistton, são mais oito pedidos agendados para realizar o serviço.



Pedido

Domingos Batistton solicita porém aos agricultores, que mantenham em dia as roçadas na beira da estrada em toda a extensão da propriedade, para facilitar assim os trabalhos das equipes do DMER.



(Fonte: Vania de Souza Dal Pozzo)