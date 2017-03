Obras estão com 45% dos trabalhos concluídos.

Secretária executiva e prefeito acompanham andamento da obra do contorno viário

Nesta quarta-feira, 8, a secretária executiva Gládis Regina Bizolo dos Santos e o prefeito de Seara, Kiko Canale, acompanharam o andamento da obra do Contorno Viário de Seara. Até o momento foram concluídos 45% da obra. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura já investiu R$ 15 milhões dos R$ 33,1 milhões programados.

“Esta é a principal obra em andamento na região e já tem todos os recursos assegurados pelo Governo do Estado. O Contorno vai desviar o trânsito pesado da entrada cidade e evitar acidentes devido a geografia do município. Além disso deve estimular o desenvolvimento de uma outra área de Seara”, destaca Gládis.

O diretor geral da empresa Terramax, Eduardo Lari Rosetto, destaca que a etapa de terraplanagem está em conclusão. A empresa já instalou um britador móvel no canteiro de obras para começar a fazer a sub-base do asfalto. A obra deve ser concluída no início de 2018.

A obra

O Contorno Viário, é executado pelo Consórcio Terramax/Britter e tem extensão de 9,42 quilômetros, começa próximo ao trevo de acesso a Xavantina na SC-283 (em Seara) e termina na SC-155 (antiga SC-466, acesso Itá). O valor contratado para a realização total da obra é de R$ 33.101.579,20.



(Fonte: Glauco Benetti/Assessoria de Comunicação/ADR Seara).