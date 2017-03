Prefeitos da região da Amauc estiveram reunidos na manhã de hoje, 8 de março, para tratar de assuntos da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense, Consórcio Intermunicipal Multifinalitário, Consórcio Lambari e Consórcio Intermunicipal de Saúde, CIS-Amauc.

A primeira Assembleia do ano das três entidade iniciou com a apresentação do parecer do Conselho Fiscal relativo ao balanço geral encerrado no dia 31-12-2016 e apreciação das contas do exercício 2016. Dada as aprovações o Presidente da Amauc, Prefeito Kleber Nora, falou um pouco do que a Associação tem a oferecer aos municípios e quais são os suportes que os prefeitos podem buscar junto a entidade. O prefeito ressaltou que a Amauc é um braço dos municípios e está aqui para apoiar e atender as necessidades que surgirem do grupo de Prefeitos, “estamos com uma equipe de prefeitos que tem uma visão muito parecida, e a união de todos na busca da resolução de problemas comuns é de extrema importância, uma vez que os resultados alcançados quando atuamos em conjunto é bem maior do que se buscarmos individualmente, acontecendo assim a chamada sinergia.” Destacou ainda que a Amauc junto com a equipe do Consórcio Lambari inicia na segunda quinzena deste mês uma visita aos municípios para apresentar os trabalhos e assessorias oferecidas pelas entidades e ouvir a demanda de cada um.

Na pauta do Consórcio Lambari, conduzida pelo seu presidente Volnei Schmidt, se tratou sobre a implantação do Programa de Licenciamento Ambiental Integrado – PROLAI, o Diretor Executivo do Consórcio Lambari, Roberto Kurtz Pereira e o Sr. Guilherme Dallacosta da empresa Dallacosta Advogados Associados que presta assessoria na elaboração do processo de Licenciamento Municipalizado, apresentaram aos Prefeitos a minuta do Contrato de Programa e o plano de emprego e funções para o licenciamento. Conforme o Diretor Executivo do Consórcio Lambari, foi um momento de apresentar aos gestores como vai funcionar o programa, uma vez que tivemos várias mudanças nas administração, “antes de darmos os próximos passos precisamos que todos os Prefeitos tenham sanado as suas dúvidas e tenham total conhecimento de como irá funcionar o processo”. Uma nova reunião já ficou definida para a segunda quinzena de março. A reunião contou também com a participação do Sr. Maicon Sete, gerente da coordenadoria da Fatma em Concórdia, que apresentou como está o andamento dos Licenciamentos no escritório da Fatma local, dando total apoio e colocando a entidade como parceira para trabalhar junto, uma vez que o objetivo maior é o melhor atendimento e agilidade nos processos aos munícipes.

Nos assuntos do Cis Amauc, se destacou os avanços já alcançados pelo Consórcio de Saúde, quanto ao aumento do número de credenciados através da atuação do Colegiado de Saúde e uma maior utilização dos serviços pelos municípios. A Presidente, prefeita Neusa Klein Maraschini, destaca que é necessário trabalhar em conjunto para que se possa fortalecer cada vez mais o Consórcio, prestado sempre um serviço de qualidade na área da saúde aos nossos munícipes.

(Fonte: Fabiola Bassi Bordin/Ascom/Amauc).