Objetivo é reformar o Parque de Exposições e melhorar as estradas do interior.

O prefeito de Irani Sivio Lemos das Neves esteve recentemente em Florianópolis reivindicando recursos para reformas no Parque de Exposições do município e para a manutenção de estradas vicinais. O pedido foi feito na Secretaria de Estado da Agricultura.

Em entrevista a Rádio Aliança, Sivio explicou que o objetivo é utilizar a verba para a reforma dos barracões que hoje estão no parque. "É um local que não está sendo usado e nosso objetivo é levar algumas estruturas como a Agricultura ou Transporte ou Epagri para lá. Enfim, tirar alguns órgãos que hoje pagam aluguel e aliviar o caixa da Prefeitura", explica.

Sobre as estradas vicinais, Lemos observa que a Prefeitura não tem caixa para atender de imediato dos os produtores rurais. "Temos mais de 1,2 mil km de estradas vicinais e as finanças não comportam o atendimento imediato (...) Esta situação está inviabilizando a escoação da produção agrícola do município", finaliza.