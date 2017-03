O delegado Álvaro Optiz, responsável pela investigação do crime envolvendo a morte de Laércio Willian Chiametti de 55 anos, já anexou laudos periciais pedidos pela promotoria pública, segundo o delegado os documentos já foram enviado novamente para o Ministério Público, que dá sequencia ao processo.

Até então, o MP havia devolvido o inquérito para a Polícia Civil solicitando mais depoimentos e documentos sobre o caso, o que foi imediatamente feito pela polícia.

Laércio Willian Chiametti , foi morto e depois esquartejado na noite da sexta-feira, dia três e encontrado em sacos de ráfia, no dia cinco de fevereiro no acesso a Linha Santa Catarina. O autor do crime, Jucelino Marcos, de 47 anos, réu confesso, está detido no Presídio Regional de Concórdia a disposição da justiça.

(Com informações do repórter André Krüger).