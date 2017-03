As obras de recapeamento na ERS 208 no trecho que liga Machadinho a Maximiliano de Almeida, iniciaram na última sexta-feira, (24). A obra já está em andamento nos trechos entre Maximiliano de Almeida e Sananduva, (passando por Paim filho e São João da Urtiga) e Maximiliano de Almeida a Barragem Machadinho.

O recapeamento da ERS 208 faz parte do Contrato de Restauração e Manutenção de Rodovias da Região de Erechim (Crema Erechim) que teve início em abril de 2016 e contempla 170,7 quilômetros de rodovias na região do Nordeste do RS. O trecho que liga a Usina Hidrelétrica Machadinho até Maximiliano de Almeida já está pronto, com sinalização, limpeza das valas e roçadas.

Já o trecho catarinense recebe melhorias...dos moradores....

A SC-135, que liga Piratuba à Usina Hidrelétrica Machadinho recebe as melhorias por parte dos moradores. Um exemplo é o de Ivo Lunck que ao perceber a situação calamitosa da rodovia, decidiu por ele mesmo "tapar os buracos" com cascalho. O morador assim como muitos tem esperança de que este ano os governantes dê atenção a rodovia, que é o principal acesso dos turistas gaúchos à Piratuba.

Ainda em 2016, o Ministério Público abriu inquérito civil contra o DEINFRA (Departamento Estadual de Infraestrutura) de Santa Catarina com o objetivo de apurar o descumprimento das normas de segurança viária na rodovia que liga Piratuba ao Rio Grande do Sul.

O trecho é uma intensa novela. Para se ter uma ideia, em 2015, uma comitiva liderada com autoridades do município viajou até Florianópolis para entregar de um dossiê ao governador Colombo. O mesmo recebeu e se comprometeu a auxiliar Piratuba na melhoria deste trecho, mas que fosse apresentado um projeto das melhorias. Já em 2016, a Prefeitura de Piratuba resolveu intervir na situação. O maquinário da Prefeitura patrolou a rodovia e o estado através do DEINFRA forneceu a massa asfáltica para a realização da medida paliativa até que o Governo do Estado resolvesse os problemas.

Enquanto o estado não resolve o problema que há anos vem sendo mostrado pela imprensa, autoridades locais, motoristas e a população, o Governo do Rio Grande do Sul que vive uma profunda crise financeira conseguiu fazer as melhorias em seu trecho. Aqui em Santa Catarina, o trecho entre Piratuba e Usina Hidrelétrica Machadinho, nada ainda foi feito, onde acidentes e reclamações continuarão sendo notícia frequente na mídia local e estadual.

(Fonte: Rádio Piratuba FM)