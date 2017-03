Evento tem o objetivo de chamar a atenção dos motociclistas para os perigos no trânsito.

Romaria Celebrativa dos Motociclistas será no domingo dia 12

Acontece no próximo domingo, dia 12, a Oitava Romaria Celebrativa de Conscientização de Motociclistas e Benção das Motos, em Concórdia. A promoção é da Paróquia Nossa Senhora do Rosário e Santuário da Salete. O objetivo, além da questão religiosa, é conscientizar para os perigos e riscos que os motociclistas enfrentam diariamente no trânsito. O lema desse ano é "o respeito gera a paz".

Em entrevista a Rádio Aliança, o frei Luiz Toigo, da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, destaca que a programação inicia às 8h com a concentração na rua coberta. Às 9h inicia a procissão pelas ruas da cidade em direção ao Santuário da Salete. Por fim, haverá uma celebração religiosa acompanhada da benção das motos.