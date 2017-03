A Polícia Militar de Seara apreendeu uma pequena quantidade de droga na noite da terça-feira, dia sete. A ocorrência se deu no acesso a Linha Dois Irmãos, interior do município. Conforme a Polícia Militar, durante rondas, um veículo VW Gol, placas ICL 2017, foi avistado e com dois homens nas proximidades. Ao perceber a presença da guarnição, um deles tentou se desfazer de um objeto. Em revista pessoal, foi localizada uma bucha de cocaína e um cigarro de maconha. Os dois indivíduos, indentificados pelas iniciais W.C.R e G.L.C, ambos de 19 anos. Apenas um Termo Circunstanciado foi confeccionado.