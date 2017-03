Motociclista ferido em queda no contorno norte

Um motociclista ficou ferido em uma queda de moto. O fato foi registrado na manhã desta quarta-feira, dia oito, no contorno viário norte de Concórdia, por volta das 10h. O acidente foi nas proximidades do trevo de acesso à Facc. O condutor de iniciais L.R, de 22 anos, sofreu diversas escoriações e foi conduzido ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco pelo Corpo de Bombeiros Voluntários. Ele pilotava a motocicleta Yamaha Factor, placas de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger)