A Fundação Municipal de Esportes de Concórdia informa que estão abertas as inscrições para os Jogos Escolares de Concórdia,

Em contato com o coordenador de eventos comunitários da FMEC, Fabio Pelisser, ele ressaltou sobre o prazo de inscrição das escolas da rede municipal, estadual e particulares, vai até o dia 17 de março.



Após a confirmação das inscrições, Fábio disse que será realizado o Congresso Técnico, com data prevista para o dia 20 de março, às 09h30, na FMEC.

O início das competições, segundo Pelisser, estão previstos para o dia 04 de abril.

Todas as disputas das modalidades serão realizadas na SER Sadia, com excessão do xadrez e do tênis de mesa que serão realizados no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima.



O coordenador também ressalta que a escola que ainda não recebeu por e-mail o termo de compromisso e tenham interesse em participar dos Jogos Escolares de Concórdia, devem entrar em contato com a FMEC pelo telefone 3442 3758, para que eles possam estar reenviando todas as informações, bem como as fichas de inscrição das modalidades.



Fábio Pelisser diz aguardar um bom número de escolas e alunos participando dos Jogos Escolares de Concórdia. Segundo ele "as direções e professores devem fazer a confirmação das modalidades previstas, e posteriormente teremos um número "x" de atletas que estarão participando do evento".



O coordenador de eventos comunitários da FMEC também destacou que em abril acontece esta fase municipal dos Jogos Escolares e no mês de maio, oicorre a fase municipal do Moleque Bom de Bola.